В понедельник днем в юго-западном районе Кабула прогремел взрыв, устроенный смертником. По информации агентства Синьхуа, в результате теракта погибли шесть человек, еще 13 были ранены.

Официальный представитель кабульской полиции Халид Задран сообщил, что смертник пронес на себе самодельное взрывное устройство и активировал его в районе Кала-и-Бахтияр. Все жертвы взрыва, за исключением самого нападавшего, были гражданскими лицами.

Пострадавших доставили в больницу, где им оказывают медицинскую помощь. Местные власти начали расследование инцидента.

Между тем Германия впервые с момента прихода к власти движения «Талибан» депортировала в Афганистан 28 осужденных афганских граждан.

Депортация афганских граждан вызвала острые споры в правящей коалиции Германии. Министры внутренних дел федеральных земель настаивают на необходимости депортации тех мигрантов, которые совершают тяжкие преступления или представляют собой потенциальную угрозу безопасности.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, выступая после теракта в Золингене, подчеркнула необходимость «скорых депортаций» для защиты общественной безопасности. Она заявила, что Германия будет решительно пресекать любые попытки насилия со стороны мигрантов. В то же время она уточнила, что переговоры с Кабулом не ведутся напрямую, однако Германия сотрудничает с соседними странами Афганистана для контроля ситуации.

Правительство Германии также приняло решение обсудить новый пакет мер, направленный на усиление контроля за мигрантами и предоставлением убежища. Среди предлагаемых мер — запрет на ношение ножей в общественных местах и расширение полномочий органов безопасности по контролю за потенциально опасными лицами.