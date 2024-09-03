Полиция Стамбула арестовала Лиридона Реджепи, которого Национальная разведывательная организация Турции (MİT) идентифицировала как главу финансовой сети израильской разведслужбы Моссад в Турции. Арест произошел 30 августа после длительного наблюдения за подозреваемым.

По данным источников в службах безопасности, Реджепи не только управлял финансовыми операциями Моссада в стране, но и проводил разведывательную деятельность. В частности, он осуществлял наблюдение с помощью дронов и психологические операции против палестинских политиков по указанию израильской разведки.

Расследование выявило, что Реджепи переводил значительные суммы денег через Western Union полевым агентам в Турции, которые собирали разведданные о Сирии. MİT отслеживала подозрительные транзакции на его счетах с момента въезда Рексепи в страну 25 августа.

После задержания Реджепи признался в переводе денег. Операция MİT также раскрыла более широкую схему финансирования Моссадом своих агентов:

«Операции MIT выявили, что Моссад финансировал своих полевых агентов в Турции через страны Восточной Европы, преимущественно Косово», — сообщили источники в службах безопасности.

Следствие установило, что средства из Косово переводились источникам в Сирии не только через традиционные каналы, такие как Western Union, но и с использованием криптовалют.

Арест Реджепи и раскрытие финансовой сети Моссада являются значительным ударом по операциям израильской разведки в регионе и демонстрируют эффективность турецких спецслужб в противодействии иностранным разведывательным деятельностям на своей территории.