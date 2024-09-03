Пресс-служба НАТО заявила, что страны альянса имеют право сбивать воздушные цели, которые нарушают их территориальное воздушное пространство. Однако превентивный перехват российских ракет над территорией Украины может привести к эскалации конфликта и втянуть НАТО в войну. В заявлении подчеркивается, что НАТО несет ответственность за предотвращение эскалации, но не является и не станет стороной конфликта.

Эти комментарии последовали за высказываниями главы МИД Польши Радослава Сикорского, который предложил западным странам сбивать российские ракеты еще до их попадания в воздушное пространство альянса, чтобы предотвратить возможный ущерб от падения обломков. Однако Министерство обороны Польши выступило против такой идеи, подчеркнув, что решение о подобном шаге может быть принято только с согласия всех членов альянса, и на данный момент такой поддержки нет.

С предложением сбивать российские ракеты ранее выступал президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал западные страны помогать Киеву в перехвате ракет и беспилотников, как это делалось в случае с Ираном и Израилем.

Польша недавно открыла новую базу противоракетной обороны для защиты от баллистических ракет малой и средней дальности. В структуру противоракетной обороны НАТО входят два американских объекта Aegis Ashore в Польше и Румынии.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, использование баллистических ракет в конфликтах в Украине и на Ближнем Востоке представляет собой серьезную угрозу, которую альянс не может игнорировать.

Россия резко критикует любую помощь Украине со стороны Запада и называет обсуждение перехвата ракет «авантюрой». Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что комплексы Aegis Ashore имеют двойное назначение и могут использоваться для запуска как противоракет, так и ударных крылатых ракет.

Российская сторона пообещала «адекватный и конкретный» ответ на такие инициативы.