В понедельник хуситы атаковали два нефтяных танкера в Красном море, что было расценено американскими военными как «безрассудные террористические акты». По данным Центрального командования США, хуситы использовали две баллистические ракеты и беспилотник-камикадзе, чтобы нанести удары по танкерам Amjad, шедшему под флагом Саудовской Аравии, и Blue Dragon I, шедшему под флагом Панамы. Сообщается, что Amjad перевозил около двух миллионов баррелей нефти.

Вечером того же дня хуситы взяли на себя ответственность за атаку на танкер Blue Lagoon, но не упомянули о нападении на саудовский танкер Amjad. По информации двух источников Reuters, танкеры находились рядом в момент атаки, но избежали серьезных повреждений и продолжили движение. При этом один из источников выразил сомнения, что Amjad был прямой целью удара.

В ответ на атаки американские военные уничтожили две ракетные системы в районе Йемена, подконтрольном хуситам. По словам Центрального командования США, эти системы представляли «непосредственную угрозу» американским и коалиционным силам, а также торговым судам, находящимся в регионе.

С начала 2024 года коалиционные силы под руководством США проводят авиаудары по позициям хуситов в Йемене. Эти удары они объясняют ответом на атаки хуситов в Красном море. В свою очередь хуситы периодически отвечают на эти действия.

В знак солидарности с сектором Газа, где продолжаются израильские наступления, хуситы начали атаковать израильские грузовые суда и корабли, связанные с Израилем, используя ракеты и дроны.