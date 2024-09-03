Суд Венесуэлы выдал ордер на арест бывшего кандидата на пост президента Эдмундо Гонсалеса, которого оппозиция и США считают избранным президентом страны. Документ был опубликован Генеральной прокуратурой Венесуэлы, которая и запросила ордер. В постановлении говорится, что Гонсалес подозревается в подстрекательстве к неподчинению законам, подделке документов, саботаже информационных систем и участии в преступной группировке.

Ордер позволяет полиции задержать Гонсалеса и доставить его в прокуратуру, откуда он должен быть передан в суд в течение 48 часов. На решение суда оппозиция отреагировала осуждением.

«Они потеряли всякое представление о реальности. Угрожая избранному президенту, они лишь сближают нас и усиливают поддержку Эдмундо Гонсалеса со стороны венесуэльцев и всего мира», — написала лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо.

Эдмундо Гонсалес заменил Марию Корину Мачадо в качестве кандидата на пост президента после того, как ее не допустили до выборов, прошедших в июле этого года. По официальным данным, действующий президент Николас Мадуро получил 51,2% голосов, продлив свои полномочия на третий срок, тогда как Гонсалес набрал 44,2%. Оставшиеся голоса были распределены между другими кандидатами.

Объявленные результаты выборов вызвали массовые протесты в Венесуэле, в ходе которых арестовали более двух тысяч человек. При этом Национальный избирательный совет, который объявил Мадуро победителем, отказался публиковать свои протоколы.

США, Европейский Союз и несколько латиноамериканских стран также отказались признать легитимность победы Мадуро. Несмотря на это, в августе Верховный суд Венесуэлы подтвердил его победу на президентских выборах.