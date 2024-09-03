ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Румыния передаст Киеву систему ПВО Patriot
Правительство страны одобрило передачу Украине одной батареи системы противовоздушной обороны
Румыния передаст Киеву систему ПВО Patriot
Reuters / Reuters
3 сентября 2024 г.

Правительство Румынии одобрило передачу батареи системы ПВО Patriot Украине. Официальный представитель кабмина Румынии Михай Константин заявил, что законопроект, разрешающий передачу батареи системы ПВО Patriot Украине, будет оперативно направлен в парламент. После того, как народные избранники ратифицируют законопроект, Бухарест официально передаст Киеву систему ПВО.

«После того, как парламент одобрит закон, правительство сможет принять решение, которое сделает пожертвование действующим», — уточнил Михай Константин.

В законопроекте также говорится, что Румыния направит США письма с предложением и принятием для замены пожертвованной батареи и рассчитывает заплатить примерно $60 млн в виде налогов и сборов.

Совет национальной безопасности Румынии объявил о передаче системы Patriot Украине еще в июне, однако согласование всех деталей заняло почти два месяца.

В июле на саммите НАТО в Вашингтоне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву не хватает еще семи установок ПВО. После этого союзники Украины на Западе пообещали помочь устранить дефицит в средствах противовоздушной защиты. Известно, что партнеры Киева готовы отправить ему 5 американских систем и неназванное количество других установок ПВО.

Сразу после саммита Румыния подписала соглашение о сотрудничестве в области безопасности с Украиной.

Бухарест получил семь систем Patriot от США в 2017 году. За них Румыния заплатила более $4 млрд. Это стало крупнейшим оружейным контрактом для Бухареста. Первая партия систем ПВО была доставлена в 2020 году. На данный момент Румыния получила четыре системы, две из которых находятся в рабочем состоянии.

Украина использует около пяти систем Patriot — две из них были поставлены США, а три — Германией. Однако страна не раскрывает информацию о фактическом количестве систем на местах по соображениям безопасности.

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