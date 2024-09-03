Правительство Румынии одобрило передачу батареи системы ПВО Patriot Украине. Официальный представитель кабмина Румынии Михай Константин заявил, что законопроект, разрешающий передачу батареи системы ПВО Patriot Украине, будет оперативно направлен в парламент. После того, как народные избранники ратифицируют законопроект, Бухарест официально передаст Киеву систему ПВО.

«После того, как парламент одобрит закон, правительство сможет принять решение, которое сделает пожертвование действующим», — уточнил Михай Константин.

В законопроекте также говорится, что Румыния направит США письма с предложением и принятием для замены пожертвованной батареи и рассчитывает заплатить примерно $60 млн в виде налогов и сборов.

Совет национальной безопасности Румынии объявил о передаче системы Patriot Украине еще в июне, однако согласование всех деталей заняло почти два месяца.

В июле на саммите НАТО в Вашингтоне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву не хватает еще семи установок ПВО. После этого союзники Украины на Западе пообещали помочь устранить дефицит в средствах противовоздушной защиты. Известно, что партнеры Киева готовы отправить ему 5 американских систем и неназванное количество других установок ПВО.

Сразу после саммита Румыния подписала соглашение о сотрудничестве в области безопасности с Украиной.

Бухарест получил семь систем Patriot от США в 2017 году. За них Румыния заплатила более $4 млрд. Это стало крупнейшим оружейным контрактом для Бухареста. Первая партия систем ПВО была доставлена в 2020 году. На данный момент Румыния получила четыре системы, две из которых находятся в рабочем состоянии.

Украина использует около пяти систем Patriot — две из них были поставлены США, а три — Германией. Однако страна не раскрывает информацию о фактическом количестве систем на местах по соображениям безопасности.