Президент Джо Байден 2 сентября заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху делает недостаточно для обеспечения сделки по прекращению огня в Газе. Это первый раз, когда американский лидер обвинил израильского лидера в срыве переговоров с ХАМАС — до этого Байден возлагал вину исключительно на палестинское движение.

При этом глава Белого дома по-прежнему не стал открыто критиковать Нетаньяху и уклонился от дальнейших вопросов журналистов.

Однако даже такая косвенная критика, похоже, задела Нетаньяху. Позже вечером премьер ответил на комментарии Байдена, отметив, что давление следует оказывать на ХАМАС, а не на Израиль, особенно после гибели заложников.

«И теперь после этого нас просят проявить серьезность? Нас просят пойти на уступки? Какой сигнал это посылает ХАМАС?», — заявил Нетаньяху.

Премьер также отметил, что не верит, что Байден или кто-либо, кто серьезно настроен на достижение мира, попросит Израиль пойти на дополнительные уступки.

При этом ХАМАС сообщил, что готов заключить перемирие хоть сейчас, если Израиль отзовет два новых условия, которые Нетаньяху добавил уже после того, как палестинское движение согласовало американский план прекращения огня. Премьер требует, чтобы израильские военные оставались в Филадельфийском коридоре на границе Газы и Египта, а также чтобы Израиль контролировал перемещение палестинцев внутри эксклава. ХАМАС заявил, что эти требования неприемлемы.

Глава Белого дома также заявил, что США близки к представлению окончательного предложения переговорщикам, работающим над соглашением о заложниках и прекращении огня. По данным газеты Washington Post (WP), этот план будет основываться на принципе: «‎принимайте что есть или не принимайте вовсе»‎.

При этом Нетаньяху 2 сентября подчеркнул, что любой план будет предполагать сохранение израильского присутствия в Филадельфийском коридоре.