Власти Украины призвали Монголию арестовать президента России Владимира Путина и передать его Международному уголовному суду (МУС) в связи с обвинениями в похищении детей. Инстанция выдала ордер на арест Путина в марте 2023 года за «‎‎насильственную депортацию» украинских детей в Россию из районов Украины, которые Москва заняла в 2022 году.

Группа украинских законодателей от партии президента Украины Владимира Зеленского написала открытое письмо своим монгольским коллегам, призывая задержать российского президента во время визита.

«Как члены украинского парламента, мы призываем власти Монголии исполнить обязательный международный ордер на арест и передать главу РФ Владимира Путина МУС в Гааге», — говорится в письме от 31 августа.

Римский статут — это ключевой международный договор, который учредил МУС. Монголия присоединилась к статуту еще в 2000 году, а в 2023 году ее представитель впервые вошел в коллегию судей Международного уголовного суда.

Путин прибыл в Монголию вечером 2 сентября по приглашению президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха. Это его первая поездка в страну, ратифицировавшую Римский статут. Члены МУС обязаны задерживать подозреваемых, если был выдан ордер на арест, но у суда нет механизма принудительного исполнения.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил на прошлой неделе, что российский лидер не переживает по поводу визита и возможного ареста.

Монголия граничит лишь с двумя странами — Россией и Китаем. Страна сильно зависит от Москвы в плане топлива и электроэнергии, а от Пекина — в плане инвестиций в горнодобывающую промышленность.

Примечательно, что в 2023 году Путин отказался лететь на саммит БРИКС в ЮАР, также подписавшую Римский статут. Вместо этого российский лидер присоединился к встрече в Йоханнесбурге по видеосвязи.