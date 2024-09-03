Избиратели хотят, чтобы «Альтернатива для Германии‎» (АдГ)‎ участвовала в управлении и вошла в правящую коалицию Тюрингии и Саксонии, заявили лидеры немецкой ультраправой партии после успехов на востоке Германии.

Сопредседатели АдГ Алиса Вайдель и Тино Хрупалла потребовали, чтобы их партия была включена в переговоры о создании коалиций в двух землях, где она набрала почти треть голосов на выборах 1 сентября.

Хотя политическое землетрясение от выборов в Восточной Германии давно предвиделось, центристские правящие партии оказались неспособны остановить рост АдГ, которая заняла первое место в Тюрингии почти с 33% голосов и второе место в Саксонии почти с 31%.

Три партии правящей коалиции канцлера Олафа Шольца едва пересекли электоральный порог в 5%.

Результат АдГ в Тюрингии 1 сентября — это первая со времен нацистского периода победа ультраправой партии на региональных выборах. Это вызвало вопросы о том, как долго демократические партии смогут удерживать ее от власти, отказываясь от любого сотрудничества. Канцлер Шольц призвал немецкие партии не сотрудничать с АдГ, однако неизвестно, прислушаются ли остальные игроки к просьбе политика.

Другим крупным победителем стала новая левоконсервативная популистская партия «Альянс Сары Вагенкнехт» (BSW), названная в честь ее основательницы, которая откололась от крайне левой партии «Линке» в прошлом году.

BSW, которая призывает к повышению налогов для самых богатых, ограничению иммиграции и прекращению военной помощи Украине, набрала почти 16% голосов в Тюрингии и почти 12% голосов в Саксонии.

Ожидается, что и АдГ, и BSW также покажут хорошие результаты на выборах в Бранденбурге, регионе, окружающем Берлин, 22 сентября. И хотя эксперты исключают любую возможность альянса ультраправых и левых, в коалиционных переговорах нельзя исключать и такой сценарий.