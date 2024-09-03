Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми 2 сентября заявил, что Лондон вводит временный запрет на продажу некоторых видов оружия Израилю.

Политик уточнил: меру нельзя расценивать как «эмбарго на поставки оружия». Лэмми уточнил, что решение было принято после пересмотра экспортных лицензий на британское оружие, в результате которого был выявлен «явный риск» того, что оно может быть использовано для совершения «серьезного нарушения международного гуманитарного права».

Будет приостановлено около 30 из 350 лицензий, отметил Лэмми, подчеркнув, что «это не полный запрет, это не эмбарго на поставки оружия». Ограничения коснутся компонентов, которые используются в военных самолетах, которые Израиль использует для бомбардировок Газы, включая вертолеты и беспилотники, а также средства, облегчающие наземное прицеливание.

Однако под запрет не попали детали для многонациональных истребителей F-35 — то, что вызвало обеспокоенность у оппозиционных депутатов и правозащитных организаций. Правительство заявило, что запрет оказал бы «значительное влияние на глобальный флот F-35 с серьезными последствиями для международного мира и безопасности». Потому Лондон решил не включать истребители в список ограничений.

«С сожалением сообщаю Палате сегодня, что полученная мной оценка не позволяет мне сделать вывод о том, что в отношении определенного экспорта британского оружия в Израиль существует явный риск того, что оно может быть использовано для совершения или содействия серьезному нарушению международного гуманитарного права», — подчеркнул Лэмми, выступая в Палате общин.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что это решение «посылает очень проблемный сигнал» ХАМАС и Ирану.

В ответ Лэмми подчеркнул, что британское правительство обязано по закону пересматривать экспортные лицензии в условиях войны в секторе Газа.

Великобритания напрямую не поставляет Израилю оружие, но выдает экспортные лицензии британским компаниям на продажу оружия в страну. По данным британских СМИ, Британия считается четвертым крупнейшим поставщиков оружия Тель-Авиву, уступая США, Германии и Италии.