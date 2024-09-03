Иран может начать поставки баллистических ракет в Россию «в течение нескольких дней», сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

Источники новостного агентства отказались оценить тип или количество ракет. В августе агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники в разведке сообщило, что Москва якобы может получить «сотни» баллистических ракет Fath-360 и других баллистических ракет из Тегерана. После этого представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрации Байдена неизвестно о возможных поставках иранских ракет РФ.

В Москве и Тегеране отвергли сообщения западных агентств. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения о поставке иранских ракет — это «намеренный вброс‎»‎. Чиновник уточнил, что вооруженные силы РФ используют исключительно отечественные дроны и ракеты.

Иран считается одним из ближайших союзников России. Две страны углубили военное и политическое сотрудничество с начала российско-украинского конфликта в феврале 2022 года.

Как пишет Bloomberg, с начала войны в Украине Тегеран предоставил Москве тысячи беспилотников-камикадзе Shahed. МИД Ирана подтвердил, что отправлял России иранские дроны, однако подчеркнул, что завершил все поставки до начала военных действий в Украине.

В феврале агентство Reuters также сообщило, что Тегеран отправил «большое количество мощных баллистических ракет класса «земля-земля». Однако Киев сообщил, что не зарегистрировал ни одного случая применения иранских баллистических ракет российскими военными.

Источники Bloomberg считают, что потенциальная передача баллистических ракет «станет тревожным событием в конфликте». Ожидается, что страны G7 немедленно осудят любую поставку и выразят свою обеспокоенность.

Газета New York Times 5 августа сообщила, что Иран якобы запросил у России современные системы противовоздушной обороны, готовясь к возможной войне с Израилем, и поставки уже начались. Ни Москва, ни Тегеран эту информацию не подтвердили.