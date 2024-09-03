Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник сообщил, что встретится с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси после его визита на Запорожскую атомную электростанцию, крупнейшую в Европе, которая контролируется российскими войсками с первых дней войны.

Гросси сообщил в своем посте на X, что направляется на станцию для продолжения помощи и предотвращения ядерной аварии.

С тех пор как станция перешла под контроль России, обе стороны неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах объекта.

Зеленский вместе с премьер-министром Нидерландов Диком Шуфом в понедельник посетил Запорожье, город на северо-восточном берегу Днепра, напротив АЭС. Украинский лидер вновь призвал Запад к поставкам дальнобойного оружия для Киева.

Зеленский также отметил, что после посещения станции Гросси прибудет в Киев для встречи с ним. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном офисом президента в социальных сетях.

«О возвращении нашей станции. Я считаю, что сегодня есть только политические шаги. И, к сожалению, их недостаточно, иначе станция бы уже вернулась под наш контроль. Наиболее безопасно, чтобы Украина контролировала Запорожскую станцию. И пока, с точки зрения поля боя, я не вижу возможностей, а те возможности, которые, наверное, есть, они опасны», - сказал Зеленский на брифинге в Запорожье.

Тем временем российские агентства в понедельник сообщили, что на АЭС произошло автоматическое отключение высоковольтной линии электроснабжения. Потребности станции, как сообщается, обеспечиваются по другой линии, но причины отключения не были названы.