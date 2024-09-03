Федеральное бюро расследований США (ФБР) обнаружило, что бывший студент Чикагского университета Арам Брансон стремился к возрождению армянского терроризма и готовил нападения на дипломатические представительства Турции и Азербайджана. Согласно заявлению ФБР, Брансон изучал изготовление бомб и собирал необходимые материалы.

2 января 2023 года в комнате Брансона в университетском общежитии произошел пожар, вызванный детонацией пороховой смеси. При обыске были обнаружены компоненты для изготовления взрывчатых веществ. После инцидента Брансон бежал, но позже вернулся с матерью и дал противоречивые показания агентам ФБР.

Расследование выявило, что Брансон искал информацию о местонахождении турецких и азербайджанских дипломатических миссий в Вашингтоне, Бостоне и за пределами США. Он также интересовался способами проникновения в резиденции послов и изучал прошлые нападения армянских террористов на дипломатические представительства.

ФБР обнаружило видеозаписи, на которых Брансон демонстрирует познания о производстве бомб и выражает готовность поддержать армян, желающих создать вооруженную террористическую группу. Он также обсуждал с другими армянами возможность прохождения обучения изготовлению бомб в различных странах.

Брансон является членом армянской террористической организации АРФ «Дашнакцутюн» с ноября 2022 года. В августе 2023 года он вылетел в Ереван, несмотря на то, что в его багаже были обнаружены компоненты взрывчатых веществ.

В настоящее время Брансон находится в Армении и отказывается возвращаться в США, несмотря на попытки американских властей убедить его в обратном. ФБР выдвинуло против него обвинения в даче ложных показаний и сокрытии улик.