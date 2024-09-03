Россия и Китай зафиксировали отказ от любых взаимных территориальных претензий, и Москва не будет реагировать на заявления «маргинальных политиков» по этому вопросу. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на слова главы тайваньской администрации Лай Циндэ, который предложил Китаю забрать у России земли на Дальнем Востоке.

«Мнения отдельных маргинальных политиков, обуреваемых реваншистскими синдромами, могут интересовать кого угодно, только не нас. Так что подстрекаемый американцами к сепаратизму Лай может «лаять» сколько угодно. Это не принесет ничего хорошего ни ему, ни жителям Тайваня», - указала Захарова.

Она напомнила, что отказ от территориальных претензий между Россией и Китаем был закреплен в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года. Последние вопросы по границам были урегулированы подписанием Дополнительного соглашения 14 октября 2004 года. Эта позиция подтверждена в ряде совместных документов, принятых Россией и Китаем на высоком уровне. Россия поддерживает принцип «одного Китая» и признает только правительство КНР как единственное законное правительство Китая.

В связи с этим, Захарова заявила, что глава тайваньской администрации не имеет права высказываться от имени Пекина и предложила Тайбэю «не переоценивать себя». Она также рекомендовала Лай Циндэ рассмотреть предложения Пекина о мирной унификации с материковым Китаем.

Ранее президент Тайваня Лай Циндэ заявил, что если Китай претендует на Тайвань из соображений территориальной целостности, то он также должен забрать земли, переданные династией Цин Российской империи в XIX веке.

Он упомянул Айгунский договор 1858 года, по которому Китай передал Российской империи обширные территории на Дальнем Востоке, где сейчас проходит большая часть современной границы вдоль реки Амур. По нему РФ получила практически весь Уссурийский край — ныне территория Еврейской автономной области, Амурской области и Хабаровского края.