Тысячи жителей Нью-Йорка вышли на Национальный марш за Газу

Тысячи пропалестинских демонстрантов в Нью-Йорке приняли участие в Национальном марше за Газу. Среди них было немало членов международных еврейских организаций, осуждающих войну Израиля в Газе. Значительно меньшее число сторонников Израиля собрались неподалеку. Они требовали поскорее заключить соглашение с ХАМАС о возврате заложников. #ньюйорк #маршзагазу #палестина #демонстрация #газа #еврейскиеорганизации #война #израильвгазе #хамас #заложники #правачеловека