ПОЛИТИКА
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Тысячи жителей Нью-Йорка вышли на Национальный марш за Газу
Тысячи пропалестинских демонстрантов в Нью-Йорке приняли участие в Национальном марше за Газу. Среди них было немало членов международных еврейских организаций, осуждающих войну Израиля в Газе. Значительно меньшее число сторонников Израиля собрались неподалеку. Они требовали поскорее заключить соглашение с ХАМАС о возврате заложников. #ньюйорк #маршзагазу #палестина #демонстрация #газа #еврейскиеорганизации #война #израильвгазе #хамас #заложники #правачеловека
jkfd / Others
3 сентября 2024 г.
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