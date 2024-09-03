Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), созданный по инициативе президента Владимира Путина, совместно с монгольской угольной компанией «Хотгор Шанага» объявил о планах инвестировать до 20 млрд рублей в строительство угольной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в аймаке Увс, Монголия. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на заявление РФПИ.

Планируется, что новая ТЭЦ будет иметь мощность 120 МВт, что поможет сократить энергодефицит Монголии, которая частично импортирует электроэнергию из России и Китая.

В то же время, экономические показатели угольной отрасли в России резко ухудшаются. В 2024 году доля убыточных угольных предприятий в стране достигла 52,4%, а экспорт угля сократился на 12%, согласно данным «Росстата». За первые четыре месяца 2024 года общая прибыль российских угольных компаний составила всего 14,3 млрд рублей, что в 15 раз меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В предыдущие годы угольная отрасль России демонстрировала более стабильные результаты: доля прибыльных предприятий в 2023 году составляла 67,3%, а в 2022 году — 79,4%.

Снижение спроса на российские энергоносители ощущается и в экспорте в Китай. По итогам первого полугодия 2024 года продажи электроэнергии в Китай упали на 75%, угля — на 15,2%, сжиженного природного газа — на 9,2%. При этом углеводороды составляют значительную часть стоимости экспортируемых в Китай товаров — около 75%.

Во время визита Владимира Путина в Казахстан в ноябре 2023 года были заключены соглашения о сотрудничестве в энергетической сфере. В частности, подписаны меморандумы между Министерствами энергетики России и Казахстана по проектам строительства ТЭЦ в нескольких городах Казахстана, включая Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск.