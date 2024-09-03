Почему немцы голосуют за «Альтернативу для Германии‎»?

Ультраправая и антимигрантская партия «‎‎Альтернатива для Германии» впервые победила на региональных выборах в Германии. В Тюрингии партия набрала 32,8% голосов, обойдя все остальные партии, а в соседней Саксонии с 30,6% заняла второе место. Победа ультраправых показала, что жители восточной Германии готовы отдать голоса радикалам, активно выступающим против приема беженцев и за сокращение помощи Украине. Почему немцы голосуют за партию, лидеры которой позволяют себе расистские и исламофобские высказывания — разбирался TRT на русском. #германия #ультраправые #антииммиграция #выборыгермания #саксония #политика #расизм #исламофобия #украина