ПОЛИТИКА
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Почему немцы голосуют за «Альтернативу для Германии‎»?
Ультраправая и антимигрантская партия «‎‎Альтернатива для Германии» впервые победила на региональных выборах в Германии. В Тюрингии партия набрала 32,8% голосов, обойдя все остальные партии, а в соседней Саксонии с 30,6% заняла второе место. Победа ультраправых показала, что жители восточной Германии готовы отдать голоса радикалам, активно выступающим против приема беженцев и за сокращение помощи Украине. Почему немцы голосуют за партию, лидеры которой позволяют себе расистские и исламофобские высказывания — разбирался TRT на русском. #германия #ультраправые #антииммиграция #выборыгермания #саксония #политика #расизм #исламофобия #украина
mmnbnm / Others
3 сентября 2024 г.
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