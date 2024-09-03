Официальный представитель ХАМАС, участвующий в переговорах о прекращении огня, поделился с высокопоставленными сотрудниками МИД Турции информацией о текущем состоянии переговоров о прекращении огня с Израилем. По его словам, ситуация далека от оптимистичной картины, которую рисуют американские СМИ.

Представитель ХАМАС отметил, что США, несмотря на заинтересованность в достижении соглашения, не оказывают реального давления на Израиль. «Нетаньяху выдвигает все новые условия. Он отказывается покидать Филадельфийский коридор и выдвинул новые требования по пограничному переходу «Рафах». Каждый раз открывается новая страница. Мы снова возвращаемся к началу, и процесс начинается заново», — заявил он.

По словам представителя ХАМАС, переговоры сосредоточены на трех ключевых вопросах: Филадельфийском коридоре, пограничном переходе «Рафах» и обмене пленными. Однако постоянно возрастающие требования Израиля превращают процесс в «навязывание», а не переговоры.

Особую тревогу вызывает заявление США о намерении прекратить переговоры через две недели, если не будет достигнуто решение. ХАМАС настаивает на возвращении к условиям от 2 июля, в то время как Израиль стремится вернуться к более ранним договоренностям.

Представитель ХАМАС также обратил внимание на тяжелое гуманитарное положение в Газе. «Народ Газы находится в очень тяжелом положении. Они не могут найти пищу и медикаменты. Есть только мука и сухие пайки, нет свежих овощей, мяса и других продуктов», — поделился мыслями представитель ХАМАС.

Заявление представителя палестинского движения прозвучало на фоне продолжающейся агрессии Израиля в Газе, которые привели к гибели более 40 700 палестинцев и ранениям более 94 000 человек с 7 октября прошлого года.