Российские войска нанесли удар по Полтаве, в результате которого погибли 41 человек и более 180 получили ранения. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удары были нанесены двумя баллистическими ракетами, которые попали на территорию учебного заведения и соседней больницы.

Одно из зданий Института связи было частично разрушено, а люди оказались под завалами.

«Я поручил провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств случившегося. Привлечены все необходимые службы к спасательной операции», — написал Зеленский.

Министерство обороны Украины уточнило, что удары по Полтаве были нанесены с небольшим промежутком, когда люди находились в процессе эвакуации в бомбоубежище.

«Частично разрушено одно из зданий института, многие оказались под завалами. Благодаря слаженной работе спасателей и медиков удалось спасти 25 человек, из которых 11 деблокированы из-под завалов», – говорится в сообщении ведомства.

Российские каналы утверждают, что удар был нанесен по 179-му учебному центру войск связи, который расположен на Зеньковской улице в Полтаве.

Ситуация в Полтаве остается сложной, спасательные службы продолжают работать на месте происшествия, оказывая помощь пострадавшим и разбирая завалы.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.