ВОЙНА В УКРАИНЕ
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В Украине три министра попросили об отставке
Главы трех ведомств хотят сложить полномочия, сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук
В Украине три министра попросили об отставке
Фото: Reuters / Others
3 сентября 2024 г.

Сразу три украинских министра подали в парламент заявления об отставке. Об этом сообщил председатель Верховной рады Руслан Стефанчук.

Среди подавших в отставку — Александр Камышин, который возглавляет Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности (Минстратегпром), глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов (Минэкологии) Руслан Стрелец, а также министр юстиции Денис Малюська. Кроме того, аналогичное прошение подал и глава Фонда госимущества — Виталий Коваль.

«Заявления будут рассмотрены на одном из ближайших пленарных заседаний», — объявил спикер Стефанчук.

Денис Малюська — член партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа», он возглавлял Минюст с августа 2019 года. Ранее этим летом украинские СМИ писали о том, что Малюська намерен сложить свои министерские полномочия.

Камышин руководит украинским Минстратегпромом с марта 2023 года. Прежде он председательствовал в правлении «Украинских железных дорог».

Руслан Стрелец — воpглавлял Минэкологии с апреля 2022 года, а до 2021 года был местным чиновником в Днепропетровской области Украины.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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