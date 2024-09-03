Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем обращении к СМИ в понедельник использовал карту Израиля, где оккупированный Западный берег реки Иордан обозначен как израильская территория.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем обращении в понедельник предстал перед цифровой картой высотой со стену и рассуждал о важности для Израиля Филадельфийского коридора между Газой и Египтом. На этой карте весь Западный берег и оккупированный Восточный Иерусалим были обозначены как израильская территория. И только сектор Газа был обозначен контуром.

Израиль отказывается выводить войска из Филадельфийского коридора, утверждая, что он является «спасательным кругом» для ХАМАС, и заявляя, что его оккупация «перекроет кислород» для палестинской группы сопротивления.

«Филадельфийский коридор, отделяющий сектор Газа от Египта, не должен быть оставлен. Если Израиль откажется от контроля, - сказал Нетаньяху, - Газа превратится в анклав террористов».

«Ось зла» нуждается в Филадельфийском шоссе, и поэтому мы должны контролировать его. ХАМАС настаивает на том, чтобы нас там не было, и по этой причине я настаиваю на том, что мы должны там быть», - добавил он.

«Карта Нетаньяху раскрывает правду о колониальных и расистских планах экстремистского правого правительства», - говорится в заявлении палестинского МИД.

«Нетаньяху вновь использует карту, которая включает Западный берег в состав оккупационного государства, явно и недвусмысленно признавая это расистское и колониальное преступление и игнорируя международное право, все резолюции и всю международную волю к миру со всеми подписанными соглашениями», - заявили в ведомстве.

Это не первый случай, когда израильские официальные лица используют карты, на которых не демаркированы оккупированные палестинские территории.

С начала израильской войны в Газе многие знаменитости и официальные лица были замечены с ожерельями, на которых были изображены контуры всей подмандатной Палестины, которую они называют Израилем. В то время как солдаты оккупационных войск, дислоцированные в Газе, носят значки с изображением карты «Великого Израиля».

В сентябре 2023 года Нетаньяху выступил на Генеральной Ассамблее ООН с картой «нового Ближнего Востока», где Палестина была полностью стерта.

За несколько месяцев до этого, в марте того же года, ультраправый министр финансов Бецалель Смотрич выступил на мероприятии в Париже, стоя у карты Израиля, где, помимо палестинских земель, в состав «Великого Израиля» была включена территория Иордании.