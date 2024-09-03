Израильские военные оставили масштабные разрушения в Дженин и Тулькарм

Так выглядят Дженин и Тулькарм на оккупированном Западном берегу после того, как Израиль вывел войска после многочасового рейда. Городская инфраструктура почти полностью разрушена. Израиль направил войска в четыре города в рамках так называемой «контртеррористической операции». Операция стала частью масштабной военной кампании, крупнейшей за 20 лет. Сообщается, что в ходе рейда погибли по меньшей мере 22 палестинца. #палестина #израиль #дженин #разрушения #западныйберег #разрушения