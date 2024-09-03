ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Израильские военные оставили масштабные разрушения в Дженин и Тулькарм
Так выглядят Дженин и Тулькарм на оккупированном Западном берегу после того, как Израиль вывел войска после многочасового рейда. Городская инфраструктура почти полностью разрушена. Израиль направил войска в четыре города в рамках так называемой «контртеррористической операции». Операция стала частью масштабной военной кампании, крупнейшей за 20 лет. Сообщается, что в ходе рейда погибли по меньшей мере 22 палестинца. #палестина #израиль #дженин #разрушения #западныйберег #разрушения
ьттииьт / Others
3 сентября 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us