Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун обратился в социальных сетях с призывом не молчать о преступлениях Израиля в Газы.

«Газа переживает один из самых мрачных периодов в истории человечества. В результате 333-дневных атак город был разрушен до основания. Оккупационные израильские войска обрушивают бомбы на мечети, церкви, школы и больницы без какой-либо гуманитарной дискриминации; они намеренно и систематически преследуют журналистов, которые документируют тяжелую человеческую трагедию на этой земле. Дети, женщины, пожилые люди и ни в чем не повинные мирные жители Газы не имеют доступа к чистой воде, продуктам питания и медицинским услугам. Жители Газы подвергаются геноциду на глазах у всего мира», - пишет Алтун.

«Этот геноцид должен тронуть сердца не только [жителей] Газы, но и всего человечества. Международное сообщество должно объединиться и отреагировать на это варварство, продолжающееся уже 333 дня», - продолжается в заявлении.

«Мы должны работать вместе, чтобы остановить эту трагедию и обеспечить безопасность детей. Игнорировать ситуацию в Газе - значит быть соучастником этого злодеяния. Во имя справедливости и человечности мы должны решительно перейти к действиям, чтобы положить конец этому геноциду», - призвал Алтун.