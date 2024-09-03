Белый дом заявил во вторник, что программа сделки по прекращению огня, предназначенная для устранения разногласий между ХАМАС и Израилем, включает вывод израильской армии из густонаселенных районов вдоль Филадельфийского коридора.

«Сама сделка, включая промежуточное предложение, с которым мы начали работать, включает в себя вывод израильской армии из всех густонаселенных районов, включая районы вдоль и рядом с этим коридором», — отметил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге с журналистами.

Заявление прозвучало на следующий день после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль никогда не выведет свои войска с участка границы между Палестиной и Египтом.