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США: Израиль частично выведет войска с Филадельфийского коридора
В Белом доме заявили, что сделка по прекращению огня включает вывод израильских войск из густонаселенных районов вдоль границы между сектором Газа и Египтом
США: Израиль частично выведет войска с Филадельфийского коридора
Фото: Reuters / Others
3 сентября 2024 г.

Белый дом заявил во вторник, что программа сделки по прекращению огня, предназначенная для устранения разногласий между ХАМАС и Израилем, включает вывод израильской армии из густонаселенных районов вдоль Филадельфийского коридора.

«Сама сделка, включая промежуточное предложение, с которым мы начали работать, включает в себя вывод израильской армии из всех густонаселенных районов, включая районы вдоль и рядом с этим коридором», — отметил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге с журналистами.

Заявление прозвучало на следующий день после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль никогда не выведет свои войска с участка границы между Палестиной и Египтом.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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