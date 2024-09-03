МВФ станет первым крупным международным финансовым органом, который направит свою официальную миссию в Россию после вторжения в Украину в феврале 2022 года. Об этом агентству Reuters сообщил глава российской дирекции МВФ Алексей Можин.

Можин сказал, что миссия МВФ начнется в онлайн-формате 16 сентября и продолжится визитом делегации МВФ в Москву для встреч с российскими официальными лицами до 1 октября.

Последний раз ежегодная миссия МВФ посещала Россию в ноябре 2019 года, до начала пандемии COVID. С начала войны в Украине миссий МВФ в России не было.

Миссию возглавит аргентинец Жак Миньян.

Многие западные страны подняли вопрос о возможности исключения России из МВФ после вторжения в Украину, но это оказалось затруднительным из-за нежелания других членов с большой квотой голосов, например, Китая и Индии.

С самого начала войны МВФ подвергается критике со стороны западных стран-членов за то, что он дает, по их мнению, слишком оптимистичные прогнозы для пострадавшей от санкций экономики РФ, а также предупреждает, что любые решения об аресте замороженных российских активов должны быть подкреплены «достаточной юридической поддержкой».

Можин, ветеран МВФ, курировавший процесс вступления России в организацию в 1992 году после распада СССР, покидает свой пост 1 ноября.