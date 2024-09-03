Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью NBC News, что Киев планирует бессрочно удерживать российские территории, захваченные им в результате неожиданной операции в прошлом месяцев.

Зеленский сказал, что Украина будет «удерживать» эту территорию, так как она является неотъемлемой частью его «плана победы» в войне, добавив, что он представит это предложение международным партнерам, в том числе США.

«На данный момент она нам нужна», — сказал он о российской территории, которую ВСУ на данный момент удерживают.

Зеленский сказал, что не станет публично обсуждать планы взять под контроль другие российской территории.

«Я не скажу, извините, я не могу об этом говорить. Это как начало нашей «Курской операции», — сказал он. — При всем уважении, я не могу об этом говорить. Я думаю, что успех идет рука об руку с неожиданностью».

Украинские войска перешли границу и начали наступление в приграничных районах Курской области около месяц назад. На сегодняшний день, согласно утверждениям украинских военных, ВСУ контролируют более 1000 кв. км территории российского региона, заняли десятки населенных пунктов и взяли в плен сотни российских военных.

Зеленский сказал NBC News, что администрация Байдена не знала об этой операции, и она держалась в строжайшем секрете даже внутри Украины.

«Да, мы никого не информировали. И дело не в отсутствии доверия», — сказал Зеленский, добавив, что контрнаступление Киева прошлым летом провалилось во многом из-за того, что его много рекламировали и говорили о нем, давая Москве время на подготовку.