США обязаны поддержать аннексию Израилем оккупированного Западного берега реки Иордан, утверждает посол США в Израиле при президентстве Дональда Трампа в своей новой книге. Там он раскрыл план создания «единого еврейского государства», которым, по его словам, он готов поделиться с Трампом.

«Президент Трамп часто говорил, что ему безразлично, будет ли у нас одно государство или два государства - все равно, на что стороны могут согласиться», - пишет дипломат Дэвид Фридман в книге «Одно еврейское государство: Последняя, лучшая надежда на разрешение израильско-палестинского конфликта».

«Я верю, что если Израиль поддержит этот план, то и он поддержит», - пишет Фридман.

Он утверждает, что США должны поддержать аннексию Израиля, «основываясь, прежде всего, на библейских пророчествах и ценностях», говоря, что такая политика «восходит к основным иудео-христианским ценностям доброты, человеческого достоинства, смирения и процветания».

Фридман сообщил изданию The Forward, что поделится своим планом аннексии с Трампом «в нужное время».

В своем посте на медиаплатформе X, рекламирующем книгу, Фридман заявил, что она объяснит, почему США должны отказаться от решения израильско-палестинского конфликта на основе сосуществования двух государств.

Согласно выдержкам, полученным The Forward, Фридман утверждает, что его план аннексии предполагает передачу Израилю 1 млрд долл. американских средств, предназначенных для палестинцев, в том числе для служб безопасности Палестинской автономии, чтобы «утвердить и сохранить свой суверенитет над Иудеей и Самарией» - так Израиль называет оккупированный Западный берег.

Затем Фридман посвящает одну главу подробному изложению своего видения правового статуса примерно двух миллионов палестинцев, проживающих на оккупированном Западном берегу. Он утверждает, что «единое еврейское государство» предоставит им юридические права, схожие с правами граждан Пуэрто-Рико, американской территории в Карибском бассейне.

«Палестинцы, как и пуэрториканцы, не будут голосовать на национальных выборах... Палестинцы будут вольны принимать свои собственные документы, если они не противоречат израильским», - пишет Фридман.

Сравнение Фридмана, вероятно, вызовет недоумение, поскольку пуэрториканцы являются гражданами США с американскими паспортами и имеют доступ к государственным услугам США, таким как Medicare, Medicaid и Social Security.

Но им не разрешается голосовать на выборах в США, если они проживают на острове Пуэрто-Рико. Они могут голосовать на любых американских выборах, если живут в одном из 50 штатов.

Хотя Фридман уже давно является сторонником расширения израильских поселений, которое считается незаконным по международному праву, еще будучи послом он ранее говорил изданию Middle East Eye, что работает над мирным планом Трампа, который не подразумевает создание единого государства.

«Мы пытаемся создать национальное государство для еврейского народа и национальное государство для палестинского народа», - сказал Фридман в интервью MEE в 2020 году.

План Трампа по урегулированию израильско-палестинского конфликта предусматривал масштабный обмен землями, в результате которого палестинскому государству должны были отойти обширные участки засушливых земель в пустыне Негев.

Предложение, которое было разработано без участия каких-либо палестинских групп, также позволяло Израилю сохранить все свои поселения на Западном берегу и аннексировать значительные части палестинских территорий, которые он в настоящее время оккупирует.

Во время предвыборной кампании 2024 года Трамп не взял на себя обязательства поддержать решение об одном или двух государствах. Когда его спросили о его позиции на президентских дебатах в июне, он ответил: «Нужно посмотреть».