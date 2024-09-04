В Верховную Раду Украины поступило заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об отставке.

Об этом в Facebook сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. По его словам, заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний.

Кулеба возглавлял МИД Украины с марта 2020 года.

На этой неделе в отставку ушли пять членов правительства. Тогда же украинские СМИ, в том числе «Украинская правда», предполагали, что и Кулеба готовится сложить свои полномочия.

О готовящейся «большой перезагрузке правительства» в начале этой недели объявлял и глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

По данным украинских СМИ, наиболее вероятным кандидатом на замену Кулебы является его заместитель Андрей Сибигу — опытный дипломат, работающий с 1997 года и служивший советником-посланником Украины в Польше, а также послом в Турции.

Издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в правительстве писало о возможной отставке Кулебы еще в марте. Тогда, правда, собеседник издания называл в качестве вероятной кандидатуры на пост главы МИД Игоря Жовку — замглавы Офиса президента Украины, курирующего внешнеполитические связи.