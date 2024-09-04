ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Кремль о ядерной доктрине: Запад вынуждает нас
Россия намерена пересмотреть ядерную доктрину из-за действий союзников Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Кремль о ядерной доктрине: Запад вынуждает нас
Фото: Reuters / Others
4 сентября 2024 г.

России необходимо пересмотреть ядерную доктрину, заявил в среду пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, это необходимо из-за действий Запада, «провоцирующих» продолжение войны в Украине.

«Это не может не иметь последствий, и это все учитывается в Москве, анализируется, и это все ляжет в основу тех предложений, которые будут сформулированы», — сказал Песков.

В Москве недавно заявляли о намерениях внести изменения в политику, определяющую обстоятельства для применения ядерного оружия. Однако пока российские власти не излагали никаких деталей на этот счет.

Существующая ядерная доктрина, изложенная в указе президента Владимира Путина от 2020 года, гласит, что РФ может применить ядерное оружие в случае ядерного нападения противника или конвенционального (неядерного) нападения, которое бы угрожало существованию государства.

По словам Пескова, Москва принимает во внимание возможность использования Украиной поставленного западными союзниками дальнобойного оружия для ударов вглубь российских пределов.

Украина уже давно призывает своих союзников разрешить ей стрелять из западного оружия по целям, находящимся далеко на территории противника. Эти призывы становятся все громче по мере того, как Россия усиливает авиаудары по украинской энергетической и другой инфраструктуре.

«Очевидно, что украинцы это будут делать», — цитирует Пескова агентство РИА. — Мы все это учитываем».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us