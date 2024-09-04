России необходимо пересмотреть ядерную доктрину, заявил в среду пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, это необходимо из-за действий Запада, «провоцирующих» продолжение войны в Украине.

«Это не может не иметь последствий, и это все учитывается в Москве, анализируется, и это все ляжет в основу тех предложений, которые будут сформулированы», — сказал Песков.

В Москве недавно заявляли о намерениях внести изменения в политику, определяющую обстоятельства для применения ядерного оружия. Однако пока российские власти не излагали никаких деталей на этот счет.

Существующая ядерная доктрина, изложенная в указе президента Владимира Путина от 2020 года, гласит, что РФ может применить ядерное оружие в случае ядерного нападения противника или конвенционального (неядерного) нападения, которое бы угрожало существованию государства.

По словам Пескова, Москва принимает во внимание возможность использования Украиной поставленного западными союзниками дальнобойного оружия для ударов вглубь российских пределов.

Украина уже давно призывает своих союзников разрешить ей стрелять из западного оружия по целям, находящимся далеко на территории противника. Эти призывы становятся все громче по мере того, как Россия усиливает авиаудары по украинской энергетической и другой инфраструктуре.

«Очевидно, что украинцы это будут делать», — цитирует Пескова агентство РИА. — Мы все это учитываем».