Бывший министр обороны Израиля Бенни Ганц оспорил позицию премьер-министра Биньямина Нетаньяху относительно необходимости сохранения присутствия войск в Филадельфийском коридоре — узкой полосе вдоль южной границы сектора Газа с Египтом.

Ганц утверждает, что присутствие войск в этом районе не является необходимым для безопасности Израиля и не должно быть камнем преткновения в попытках заключить сделку по освобождению 101 пленного, все еще удерживаемого в Газе.

На пресс-конференции Ганц подчеркнул, что главной экзистенциальной угрозой для Израиля является Иран, а не Филадельфийский коридор, который, по мнению Нетаньяху, используется ХАМАС для снабжения оружием.

Ганц отверг эту аргументацию, заявив, что израильские солдаты, размещенные там, будут «сидячими утками» и что их присутствие не сможет эффективно предотвратить контрабанду через туннели.

Критика Ганца звучит на фоне растущего разочарования союзников Израиля, включая США, медленным прогрессом в переговорах и упрямством Нетаньяху.

Ганц, ключевая фигура израильской оппозиции и лидер центристской партии, призвал к новым выборам. Он заявил, что Нетаньяху не в состоянии адаптироваться к меняющемуся геополитическому ландшафту.

«Если он недостаточно силен, чтобы выдержать международное давление, пусть сложит полномочия и уйдет. Настало время сказать, что нужно сделать и двигаться вперед: необходимо заключить сделку — будь то поэтапно или сразу. Главное, чтобы мы пришли к плану возвращения заложников и реализовали его», — сказал Ганц.