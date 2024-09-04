В Тель-Авиве люди третий день требуют от правительства прекращения огня в Газе

В Тель-Авиве третий день подряд демонстранты вступают в столкновения с полицией и зажигают костры, требуя от премьер-министра Биньямина Нетаньяху обеспечить прекращение огня и заключить с ХАМАС сделку по возвращению заложников. Протесты возобновились с новой силой после того, как израильская армия заявила, что обнаружила тела шести заложников на юге Газы. #тельавив #протесты #нетаньяху #хамас #прекращениеогня #заложники #израиль #газа #палестина