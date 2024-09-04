ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В Тель-Авиве люди третий день требуют от правительства прекращения огня в Газе
В Тель-Авиве третий день подряд демонстранты вступают в столкновения с полицией и зажигают костры, требуя от премьер-министра Биньямина Нетаньяху обеспечить прекращение огня и заключить с ХАМАС сделку по возвращению заложников. Протесты возобновились с новой силой после того, как израильская армия заявила, что обнаружила тела шести заложников на юге Газы. #тельавив #протесты #нетаньяху #хамас #прекращениеогня #заложники #израиль #газа #палестина
nbnbnm / Others
4 сентября 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us