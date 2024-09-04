Россия столкнулась с дефицитом водителей такси — к концу года он достигнет 130 тыс. человек. Это приведет к тому, что цены на такси начнут расти быстрее. Директор по взаимодействию с госорганами крупнейшей в РФ компании, предоставляющей услуги такси «Яндекс Go», спрогнозировал неминуемый рост цен на «десятки процентов».

«Цены будут расти, будут отличаться год к году на десятки процентов. Если эту проблему не решать, она не решится», - цитирует РБК слова сотрудника компании Антона Петракова на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам Петракова, дефицит кадров связан с ужесточением миграционных и регулирования в сфере такси. Водители вынуждены переходить в другие области, где зарплаты сопоставимы, но менее жесткие требования и ниже расходы, добавил он.

Для решения кадрового дефицита «Яндекс Go» обсуждает с властями экспериментальный правовой режим, предполагающий упрощение части требований, заявил Петраков.

Ранее сообщалось, что порядка 75% таксистов в РФ потеряли свои лицензии на трудовую деятельность с 1 сентября, так как не сумели оформить полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) - новый документ, предписанный властями РФ для лицензированной работы водителей такси.