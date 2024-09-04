Канада ополчилась против въезда иностранцев. Агентство пограничной службы Канады (CBSA) в последнее время активно пытается сократить число прибывающих в страну людей.

Как выяснило агентство Reuters, власти страны стали чаще отказывать в визах иностранным специалистам и студентам. По данным издания, в последние месяцы процент отклоненных заявлений на получение гостевой визы был выше, чем когда-либо после пика пандемии в 2020 году.

В январе, феврале, мае и июне 2024 года иммиграционные чиновники отклонили больше заявлений, чем одобрили. В то же время сократилось количество выданных разрешений на учебу и работу. В июле Канада отказала во въезде почти 6000 иностранным путешественникам, включая студентов, рабочих и туристов — это самый высокий показатель, по крайней мере, с января 2019 года.

Иммиграция стала предметом политических споров в преддверии федеральных выборов. Недавний опрос показал резкое изменение восприятия в отношении иммиграции среди канадцев на фоне растущего кризиса стоимости жизни. Правящая партия Джастина Трюдо пытается играть на этих настроениях. Так, министр иммиграции Марк Миллер заявил, что его ведомство пересмотрит количество людей, подающих заявления на постоянное проживание. Сам премьер-министр Трюдо заявил, что его кабинет сократит число временных иностранных рабочих.

С 2018 года в Канаде действовала программа временных рабочих. ООН осудила эту программу, как «питательную среду для современных форм рабства», поскольку работников вынуждают трудиться сверхурочно, в противном случае угрожая отозвать визу. Работодатели все чаще используют эту программу для заполнения вакансий в новых низкооплачиваемых секторах, включая фастфуд, строительство и здравоохранение.

Трюдо уточнил: работодатели в секторах, где уровень безработицы составляет 6% или выше, не смогут нанимать низкооплачиваемых временных иностранных рабочих. Исключением станет «сектор продовольственной безопасности» — он включает сельское хозяйство, переработку продуктов питания и рыбы. Его правительство также одобрило исключения для строительного и медицинского секторов.