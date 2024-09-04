По меньшей мере 12 человек погибли после того, как лодка, перевозившая десятки мигрантов, перевернулась в проливе Ла-Манш у берегов Северной Франции, в регионе Па-де-Кале. Об этом во вторник заявил глава французского МВД Жеральд Дарманин.

По его словам, спасательная операция еще продолжается. По меньшей мере два человека пропали без вести, несколько других получили ранения. При этом около полусотни мигрантов смогли спастись.

По словам мэра близлежащего к месту трагедии города Булонь-сюр-Мер Фредерика Кувилье, на борту лодки было около 70 человек. Среди 12 погибших была беременная женщина и шестеро детей. В основном на лодке были граждане Эритреи и других африканских государств.

Ла-Манш в последние годы превратился в точку напряженности между британскими и французскими официальными лицами, борющимися с нелегальной миграцией. Граждане Афганистана, Ирана, Вьетнама и Сирии практически каждый месяц пытаются пересечь Ла-Манш на небольших лодках. Правозащитные группы заявляют, что многие из тех, кто пытается пересечь границу, ищут убежища в Соединенном Королевстве, которое гораздо более лояльно относится к беженцам, нежели соседняя Франция.

Совет по делам беженцев Великобритании заявил, что власти страны должны принять «‎комплексный и многосторонний подход для сокращения опасных пересечений Ла-Манша».

Совет заявил, что «усиленные меры безопасности и полицейские меры на французском побережье» привели к тому, что теперь нелегальные мигранты вынуждены отплывать от «все более опасных мест на хлипких, переполненных судах».

По данным Обсерватории миграции Оксфордского университета, в 2023 году около 29 тыс. человек пересекли Ла-Манш на небольших лодках — это в полтора раза меньше, чем годом ранее. Тогда пролив пересекли почти 46 тыс. человек.

Британские и французские власти уже давно пытаются разобраться с тем, как бороться с сетями контрабандистов и нелегальной миграцией вдоль водного пути. Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер, пришедший к власти в июле, пообещал расправиться с бандами контрабандистов, ответственными за переправы.