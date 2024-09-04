ПОЛИТИКА
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Израиль затянет пояс ради войны
Радикальный министр Бецалель Смотрич заявил о необходимости сокращения расходов и зарплат для финансирования израильского вторжения в Газу
Израиль затянет пояс ради войны
Reuters / Reuters
4 сентября 2024 г.

Глава Минфина Израиля Бецалель Смотрич 3 сентября начал обсуждение бюджета на 2025 год. Политик отметил: увеличение военных расходов будет финансироваться за счет сокращения бюджета и замораживания зарплат, а не за счет увеличения дефицита. Он не уточнил, какие секторы израильской экономики попадут под сокращение.

По словам Смотрича, целевой бюджетный дефицит на 2025 год достигнет 4% ВВП — это потребует корректировки бюджета как минимум на $9,5 млрд. При этом министр отказался предоставить полную информацию о будущих сокращениях, заявив, что ему еще нужно представить свои планы премьер-министру Биньямину Нетаньяху и другим министрам. Тем не менее он намекнул, что сокращения коснутся госсектора и замораживания зарплат министров, политиков и госслужащих.

Военное вторжение в Газу и боевые действия на севере против ливанской «Хезболлы» привели к резкому увеличению расходов Тель-Авива и напряженности в экономике. 12-месячный дефицит бюджета Израиля в июле достиг рекордных 8,1% ВВП.

Смотрич заявил, что правительство планирует снизить показатели дефицита до 6,6% ВВП в целом за 2024 год. Но даже на таком уровне это будет один из худших показателей израильской экономики за все время существования страны.

Задержки с одобрением бюджета вызвали беспокойство инвесторов и владельцев бизнесов, которые предупредили, что перерыв омрачит экономические перспективы Израиля и повысит и без того высокие издержки за риски.

Смотрич также отметил, что Тель-Авив может достичь свои бюджетные цели на этот год, правда, если не будет неожиданных расходов, связанных с возможным вторжением Израиля в Ливан для борьбы с «Хезболлой». Ранее глава Минобороны страны Йоав Галант уже не раз призывал правительство начать военное вторжение в Южный Ливан.

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