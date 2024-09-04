Экс-премьер Эдуар Филипп заявил, что будет баллотироваться на следующих президентских выборах в 2027 году, чтобы заменить действующего президента Эммануэля Макрона.

Сам Макрон, которому осталось почти три года до окончания второго срока, не может баллотироваться на третий срок в соответствии с Конституцией Франции. После своего решения в июне о проведении досрочных парламентских выборов он пытается найти нового премьер-министра для формирования нового правительства. В результате парламент уже два месяца живет в парализованном состоянии.

По закону, действующие министры имеют лишь минимальные полномочия, их задача сводится к поддержанию жизнеспособности государства. Однако они не могут принимать какие-либо законопроекты — полномочия на это будет иметь только новый кабинет, который уже два месяца никак не может собраться.

Эдуар Филипп был первым премьер-министром Макрона, перейдя из консервативной партии «Республиканцы» в команду президента после выборов 2017 года. За время пребывания в должности ему пришлось столкнуться с жестокими уличными протестами «Желтых жилетов» в 2018 году и первым локдауном из-за COVID-19 в 2020 году. Именно пандемия добила рейтинги премьера: вскоре после ее начала Филипп ушел со своего поста.

Объявление экс-премьера о своих президентских амбициях еще больше всколыхнуло политическую ситуацию во Франции, усилив конкуренцию между центристами, левыми и правыми.

Макрон отчаянно пытается найти премьер-министра после того, как его партия проиграла на парламентских выборах 7 июля. Поражение привело к беспрецедентному политическому тупику: левый альянс стал крупнейшим блоком Национального собрания, получив почти треть всех мест в парламенте. Президент, однако, пытается схитрить и назначить на пост премьера своего кандидата от центристов — но левые и правые силы против.

3 сентября Макрон заявил, что готов к переговорам «со всеми, кто хочет прийти и работать на благо национальных интересов», после того как несколько раундов переговоров о новом премьере не привели к прорыву.