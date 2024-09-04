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Лавров попросил не шутить про «красные линии»
Глава МИД РФ заявил, что в Вашингтоне «прекрасно знают», где закончится предел терпения Москвы по поводу поддержки украинской обороны
Лавров попросил не шутить про «красные линии»
Фото: AP / Others
4 сентября 2024 г.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что США «прекрасно знают», где именно проходят «наши красные линии» — пресловутый предел терпения Москвы в отношении военной помощи Запада для Украины. Об этом он заявил журналисту Павлу Зарубину, который опубликовал видеозапись со словами Лаврова на своем телеграм-канале.

При этом глава российского МИД считает, что именно Киев провоцирует Вашингтон на то, что российские власти называют «эскалирующими действия».

«Американцы уже перевалили за тот порог, который сами для себя обозначали. Их подзуживают, и Зеленский, конечно же, это видит и пользуется этим», — заявил Лавров.

«Кто шутит про наши красные линии, не надо шутить про наши красные линии. Они прекрасно знают, где они проходят», — сказал Лавров.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне близки к решению о поставке дальнобойных ракет JASSM, которые дадут украинской армии способность поражать более дальние цели внутри российских границ. Однако, считается, что это оружие будет поставлено не раньше, чем через несколько месяцев.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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