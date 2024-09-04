Министерство иностранных дел Турции выпустило заявление по поводу обвинений премьер-министра Израиля Нетаньяху в адрес Египта.

«Премьер-министр Израиля Нетаньяху продолжает лгать, манипулируя общественным мнением, чтобы скрыть свои преступления в Газе и не допустить завершения переговоров о прекращении огня. Последние обвинения Нетаньяху в адрес Арабской Республики Египет [и его стремления] к сохранению израильского военного присутствия в Филадельфийском коридоре неприемлемы», — говорится в заявлении ведомства.

«Мы поддерживаем посреднические усилия Арабской Республики Египет, направленные на прекращение войны в Газе и оказание помощи миллионам палестинских братьев и сестер», — сообщает турецкий МИД.