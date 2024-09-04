ТУРЦИЯ
1 МИН ЧТЕНИЯ
МИД Турции отреагировал на слова Нетаньяху о Египте
Министерство иностранных дел Турции раскритиковало высказывания премьер-министра Израиля по поводу границы Египта и сектора Газа
МИД Турции отреагировал на слова Нетаньяху о Египте
Фото: AA / Others
4 сентября 2024 г.

Министерство иностранных дел Турции выпустило заявление по поводу обвинений премьер-министра Израиля Нетаньяху в адрес Египта.

«Премьер-министр Израиля Нетаньяху продолжает лгать, манипулируя общественным мнением, чтобы скрыть свои преступления в Газе и не допустить завершения переговоров о прекращении огня. Последние обвинения Нетаньяху в адрес Арабской Республики Египет [и его стремления] к сохранению израильского военного присутствия в Филадельфийском коридоре неприемлемы», — говорится в заявлении ведомства.

«Мы поддерживаем посреднические усилия Арабской Республики Египет, направленные на прекращение войны в Газе и оказание помощи миллионам палестинских братьев и сестер», — сообщает турецкий МИД.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us