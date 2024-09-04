Турецкий учебно-тренировочный самолет Hurjet совершил полет в Египте

Турецкий усовершенствованный учебно-тренировочный самолет HURJET производства Turkish Aerospace Industries (TAI) прибыл в Египет на Международный авиасалон, который проходит с 3 по 5 сентября. Проект HURJET, первого сверхзвукового учебно-тренировочного самолета с реактивным двигателем, начался в 2017 году. Самолет совершил свой первый полет в апреле 2023 года, в 2025-м его планируют принять на вооружение ВВС Турции. На Международном авиасалоне TAI также демонстрирует свой отечественный боевой самолет KAAN, вертолет T129 ATAK и беспилотный летательный аппарат Aksungur. #Египет #Турция #HURJET #TAI #авиасалон #самолет #KAAN