Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в Анкаре президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, что ознаменовало новый этап в развитии двусторонних отношений. Эрдоган выразил удовлетворение визитом египетского коллеги, отметив, что его собственный визит в Каир в феврале стал «новой вехой» в отношениях двух стран.

На встрече было проведено первое заседание реструктурированного Совета стратегического сотрудничества высокого уровня. Лидеры подписали 17 соглашений о сотрудничестве в различных сферах, включая промышленность, образование, транспорт, сельское хозяйство и энергетику.

Эрдоган подчеркнул общность позиций по палестинскому вопросу и указал на «жизненно важное» значение вклада Турции и Египта в региональный мир и стабильность. «Турция и Египет занимают общую позицию по палестинскому вопросу. Прекращение геноцида, продолжающегося 11 месяцев, скорейшее установление постоянного прекращения огня и беспрепятственный поток гуманитарной помощи остаются нашим приоритетом», — заявил турецкий лидер.

Президент Турции отметил, что 32% от общего объема помощи, доставленной в Газу, поступило из Турции. Он поблагодарил египетские власти за содействие в доставке этой помощи.

Эрдоган выразил жесткую критику в адрес Израиля. «Израиль совершает очередное преступление вдобавок к уже совершенным, препятствуя доставке гуманитарной помощи нуждающимся. Обрекая палестинский народ на голод и жажду, израильское руководство пытается безуспешно сломить волю к сопротивлению, которую не смогло сломить посредством тысяч бомб», — осудил Израиль президент Эрдоган.

Турецкий лидер также заявил, что Израиль и его сторонники несут ответственность за каждого невинного человека, умершего от голода, жажды или отсутствия лекарств. Он подчеркнул, что Турция поддерживает посреднические усилия Египта, Катара и США в переговорах, но отметил непримиримую позицию израильской стороны.

Эрдоган сообщил, что Турция официально подала заявку на участие в деле о геноциде, возбужденном Южно-Африканской Республикой в Международном суде против Израиля. Он также призвал международное сообщество принять меры для прекращения «политики массовых убийств» правительства Нетаньяху. «Как я уже говорил ранее, место убийц 41 тысячи невинных людей не на парламентской трибуне, а в зале суда, где они отвечают за совершенные преступления», — добавил Эрдоган.

В экономической сфере президент Турции заявил о намерении увеличить товарооборот с Египтом до 15 млрд долларов в течение следующих пяти лет. Он отметил значительный вклад турецких бизнесменов в экономику Египта, с инвестициями, приближающимися к 3 млрд долларов.

Лидеры также обсудили другие региональные вопросы, включая ситуацию в Восточном Средиземноморье, Сирии, Ливии, Судане и Африканском Роге. Эрдоган выразил надежду на дальнейшее укрепление консультаций и сотрудничества с Египтом по этим вопросам.

Встреча президентов Турции и Египта продемонстрировала стремление обеих стран к укреплению стратегического партнерства и координации усилий по решению региональных проблем, особенно в контексте израильско-палестинского конфликта.

*** 15:55

Абдель Фаттах ас-Сиси совершил первый официальный визит в Турцию с момента вступления в должность, что знаменует новый этап в отношениях двух стран

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретил президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси в Анкаре. Это первый визит ас-Сиси в Турцию с момента его вступления в должность.

Встреча лидеров состоялась в Президентском комплексе после церемонии приветствия в аэропорту Эсенбога. На церемонии присутствовали министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и губернатор Анкары Васип Шахин.

Ас-Сиси подчеркнул значимость визита. «Я выражаю большую радость по поводу моего первого визита в Турецкую Республику и встречи с Его Превосходительством президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, поскольку наши две страны с богатым прошлым разделяют глубоко укоренившиеся исторические и человеческие отношения», — написал египетский лидер в X.

Лидеры проведут двустороннюю встречу и откроют первое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между двумя странами. Программа также включает церемонию подписания соглашений и совместную пресс-конференцию.

Этот визит является ответным после февральского визита Эрдогана в Египет, что свидетельствует о стремлении обеих стран к укреплению отношений.