ПОЛИТИКА
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В Москве женщина напала на мусульманок в хиджабе
В Москве агрессивно настроенная женщина напала на дагестанок в хиджабе со словами «это моя страна, а не ваша». Девушки возвращались с учебы, когда на выходе из метро к ним пристала женщина и стала обвинять их в том, что дагестанки находятся не у себя дома. После этого женщина ударила одну из девушек, а другую оттаскала за волосы. #москва #нападение #мусульманки #хиджаб #агрессия #россия #правачеловека #инцидент #расизм #исламофобия
итмит / Others
4 сентября 2024 г.
Истории
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