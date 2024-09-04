В Москве женщина напала на мусульманок в хиджабе

В Москве агрессивно настроенная женщина напала на дагестанок в хиджабе со словами «это моя страна, а не ваша». Девушки возвращались с учебы, когда на выходе из метро к ним пристала женщина и стала обвинять их в том, что дагестанки находятся не у себя дома. После этого женщина ударила одну из девушек, а другую оттаскала за волосы. #москва #нападение #мусульманки #хиджаб #агрессия #россия #правачеловека #инцидент #расизм #исламофобия