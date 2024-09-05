На заседании в среду Верховная рада приняла отставки четырех министров. Две отставки не набрали необходимых голосов, а еще часть не стали рассматривать.

Так, парламент поддержал отставку Александра Камышина с должности главы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Ольгу Стефанишину уволили с должности министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Руслана Стрельца — с поста министра защиты окружающей среды и природных ресурсов, а Дениса Малюську — с должности министра юстиции.

Об увольнении по собственному желанию также попросил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, но его заявление рассмотреть не успели. Кулеба занимает эту должность с марта 2020 года. Эксперты убеждены, что вопрос с его отставкой будет в ближайшее время также решен. Место главы дипломатического ведомства может занять нынешний заместитель министра Андрей Сибига.

Как сообщает председатель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, кадровые перестановки затронут более половины членов правительства. «Более 50 процентов штатной численности кабинета министров Украины претерпевает изменения», — написал политик в своем Telegram-канале.

О причинах масштабных «чисток» в украинском правительстве TRT на русском поговорил с политологом Константином Бондаренко:

— Кадровая перезагрузка правительства ожидалась в Украине примерно с июня. Однако постоянно возникали определенные перипетии, связанные с тем, что украинскому руководству приходилось согласовывать чуть ли не каждую кандидатуру с США.

Со стороны Вашингтона было давление относительно отставки целого ряда лиц, но не было понимания, кто же придет на их места. По этой причине процесс затянулся на 2-3 месяца.

Последняя поездка главы Офиса президента Украины Андрея Ермака в Вашингтон привела к тому, что были согласованы все кадровые решения, которые мы и увидим в ближайшее время. Но, повторюсь, Украина жила ожиданиями этих отставок.

— Одно из громких заявлений об увольнении связано с Дмитрием Кулебой

— Нет, его замена также была давно согласована. Заместителя Андрея Сибигу ему назначили еще весной, в МИД он также пришел из Офиса президента. После этого назначения стало ясно, что Сибига — сменщик Кулебы и что Кулеба — человек, который уже просто ждет, когда его отправят с должности.

— То есть работа этих министров не устраивала ни власти, ни население?

— Как раз мнением населения никто не интересовался. Что касается властей, то здесь попросту произошла определенная ротация. Некоторых посчитали неэффективными, с другими были конфликты.

Например, у Ермака был конфликт с его замом Ростиславом Шурмой. Сейчас его место займет Александр Камышин. Впрочем, нет никаких гарантий, что конфликтов не будет и с ним.

— Это полный список увольнений или стоит ждать дополнительных кадровых решений?

— Очевидно, что еще не все отставки состоялись. В ближайшее время мы увидим громкие увольнения, в том числе среди заместителей Ермака.

Есть и пожелания со стороны США касательно их видения лояльных людей на тех или иных должностях. Так что все это согласовывалось очень долго и мучительно.

Как мне рассказывали, что рисовали так называемую шахматку. На которой указывались те или иные имена. Как только какое-то имя выпадало, сразу же рассыпалась вся эта шахматка. Приходилось по-новому договариваться. Поэтому более двух месяцев это все длилось.

— А почему США не устраивали Кулеба или другие министры? Дело в лояльности?

— Не совсем так. Одно дело — это лояльность, а другое – управляемость. Есть в Украине такая группа, как общественные активисты-антикоррупционеры. По сути, они занимаются тем, что строят разного рода аналитические записки на хорошем английском и передают их в посольство, а те — в Госдепартамент.

По факту это просто доносы. Условно: вот тот человек украл пять миллионов, а этот на тендерах заработал 10. Многие из тех, кого сейчас увольняют, имели конфликт с так называемыми антикоррупционерами, поэтому и возникло такое требование со стороны США.

По некоторым людям просто прошла оптимизация. Например, над министром юстиции Денисом Малюськой постоянно посмеивались из-за его инициатив и низкой компетенции. Его должность может занять Стефанишина, которая, по сути, идет на повышение.

Будут замены определенные в том же Офисе президента. Говорят, еще два зама уйдут. Возможно, будут некоторые назначения в кабинете министров. Есть очень много еще не занятых должностей.

А вот вопрос премьер-министра остается открытым. Шмыгаль уже побил все рекорды пребывания на посту, но замену ему найти никак не могут.