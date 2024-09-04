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США ввели санкции против российских СМИ
Минфин США обвинил RT и другие российские медиа во вмешательстве в выборы. Под санкции попали Маргарита Симоньян и ряд топ-менеджеров
США ввели санкции против российских СМИ
Маргарита Симоньян / Фото: Reuters / Others
4 сентября 2024 г.

Министерство финансов США ввело санкции против нескольких российских медиаструктур и их руководителей, обвинив их в попытках повлиять на президентские выборы в США. Санкции затронули медиагруппу «Россия сегодня» и ее дочерние организации: РИА Новости, RT, ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik.

Среди физических лиц, попавших под ограничения, — главный редактор RT Маргарита Симоньян и восемь топ-менеджеров телеканала. Также санкции введены против АНО «Диалог» и ее генерального директора Владимира Табака.

«Российские государственные структуры уже давно используют различные инструменты, такие как генеративный искусственный интеллект, дипфейки и дезинформация, в попытке подорвать доверие к избирательным процессам и институтам Соединенных Штатов», — говорится в заявлении Минфина США.

Госдепартамент США объявил о введении визовых ограничений и предложил вознаграждение до 10 млн долларов за информацию об иностранном вмешательстве в выборы. Российские медиаструктуры в США обязали отчитываться о сотрудниках и имуществе.

Министерство юстиции США предъявило обвинения двум сотрудникам RT в нарушении закона об иностранных агентах и отмывании денег. По версии ведомства, они потратили почти 10 млн долларов на распространение пророссийской пропаганды в социальных сетях.

Маргарита Симоньян кратко прокомментировала санкции в своем телеграм-канале: «Тю. Проснулись».

Ранее CNN сообщил о планах США обвинить Россию в попытках повлиять на президентские выборы 2024 года через подконтрольные СМИ и другие платформы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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