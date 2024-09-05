Государственный телеканал «Беларусь 1» сообщил о задержании в Беларуси человека, которого называют «агентом японских спецслужб». В специальном репортаже говорится, что задержанный Наканиси Масатоси проявлял интерес к сбору информации о социально-политической ситуации в стране, китайской инициативе «Один пояс — один путь», а также к военной инфраструктуре на белорусско-украинской границе.

Масатоси, по данным белорусских СМИ, работал преподавателем японского языка на курсах «ГГУ-Профи» в Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины. В 2021 году он организовал выставку «Традиции и культура Японии» при поддержке посольства Японии в Беларуси. Масатоси также рассказал, что его супруга из Гомеля, и они поженились в 2018 году.

Японский разведчик якобы признался, что его действия «могут быть опасны для Беларуси». Подробности задержания телеканал покажет в вечернем эфире 5 сентября.

По данным правозащитников, в Беларуси с 2020 года по обвинению в шпионаже были осуждены трое иностранцев. Среди них гражданин Польши Томаш Бероза, приговоренный в июле 2024 года к 14 годам колонии, и гражданка Украины Наталья Захаренко, которая получила 9 лет колонии, но была освобождена в рамках обмена пленными. Еще один украинец Андрей Шмай также был осужден, но детали его приговора пока неизвестны.