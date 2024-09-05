Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Джон Файнер провел в Киеве встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и украинскими официальными лицами, чтобы обсудить ключевые приоритеты и стратегию Украины в войне с Россией на оставшийся срок президентства Джо Байдена. По данным представителей администрации США, встреча была направлена на координацию стратегического планирования и дальнейшей поддержки Украины.

Файнер также провел полуторачасовую встречу с украинскими военными для обсуждения текущей ситуации на поле боя, включая недавние события в Курской области, где украинские силы осуществили операцию. Официальные лица подчеркнули, что ближайшие месяцы являются критическими для Украины, и Зеленский стремится усилить поддержку со стороны Запада для укрепления позиций страны в войне с Россией.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт заявил, что Файнер прибыл в Киев по поручению президента Байдена и советника по национальной безопасности Джейка Салливана.

«Мы использовали эти встречи для обсуждения помощи военным, экономике и энергетической системе Украины, среди прочего, и будем использовать результаты этих встреч для продвижения политики президента по поддержке Украины до ее победы в этой войне», — сказал Саветт.

В числе обсуждаемых тем был и кредит в размере 50 млрд долларов для Украины, обеспеченный российскими активами, замороженными на Западе. Лидеры G7 согласовали этот кредит в июне, и он будет обслуживаться за счет активов Центрального банка России, замороженных после нападения на Украину.

Кроме того, Файнер встретился с премьер-министром Украины, министром энергетики и представителями регионов для обсуждения вопросов энергетической безопасности и восстановления инфраструктуры после российских авиаударов. Обсуждались и стратегические шаги, необходимые для улучшения позиций Украины в ближайшие месяцы.