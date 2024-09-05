Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отставку министра иностранных дел Дмитрия Кулебы его недостаточной энергией в вопросе продвижения поставок оружия для Украины. Об этом Зеленский сообщил на заседании фракции «Слуги народа» 4 сентября, передает «Суспільне» со ссылкой на источник.

Кулеба, занимавший пост главы МИД с марта 2020 года, подал заявление об отставке накануне. Его место, как заявил лидер фракции «Слуги народа» Давид Арахамия, займет заместитель Кулебы Андрей Сибига. По данным источников, Зеленский предложил Сибигу на этот пост во время заседания фракции.

Ранее The Economist сообщал, что Кулеба мог уйти в отставку еще в апреле, когда Сибига был назначен его заместителем, но этого не произошло из-за давления со стороны Госдепартамента США. Издание отмечает, что, хотя Кулеба пользовался уважением среди иностранных дипломатов, его дипломатический подход не всегда совпадал с более жесткой риторикой Зеленского.

4 сентября Верховная Рада уже освободила от должностей нескольких министров, включая главу Минприроды, министра стратегических отраслей промышленности, министра юстиции и вице-премьера по вопросам евроинтеграции. Вопрос об увольнении главы МИД Дмитрия Кулебы был отложен из-за возможного провала голосования.

По информации источников, Ольга Стефанишина может совместить должности вице-премьера по евроинтеграции и министра юстиции.