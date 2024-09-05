Турецкая Национальная разведывательная организация (MİT) провела точечную операцию в Камышлы, Сирия, нейтрализовав одного из лидеров PKK/YPG — Метина Динч, также известного как «Диджвар Текошин». Он был ответственным за структуру «безопасности» внутри PKK/YPG.

Метин Динч вступил в ряды PKK/YPG в 2015 году. Он занимался координацией нападений на турецкие силы безопасности. За это он был включен в список целей MİT. После нейтрализации предыдущих руководителей структур «безопасности» в 2023 году, он занял место главаря.

Благодаря разведданным, агентам MİT удалось выяснить, что Динч находится в Камышлы. Он был взят под наблюдение, и в подходящий момент была проведена операция. В результате Метин Динч был нейтрализован в центре города.

Метин Динч, известный под кодовым именем «Диджвар Текошин», начал свою деятельность в 2008 году в Молодежном революционном патриотическом движении (YDG-H), связанном с PKK/KCK. Благодаря связям среди руководства, он быстро стал одним из руководителей движения в Стамбуле. С 2008 по 2015 год его неоднократно задерживали по обвинениям в участии в террористических группировках, пропаганде, поставках оружия и организации незаконных протестов.

В 2015 году он перебрался в Сирию и присоединился к PKK/YPG. Пройдя подготовку, с 2015 по 2017 год он действовал в районе Мардина. В 2016 году он планировал крупную атаку, но ее удалось предотвратить.

С 2019 года он находился на руководящих должностях в Сирии, а в 2021 году переехал в Северный Ирак, где оставался до 2023 года. В марте 2024 года он был назначен ответственным за «общественную безопасность» в Сирии.