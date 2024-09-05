ПОЛИТИКА
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Грету Тунберг задержали на пропалестинском протесте
Шведскую климатическую активистку Грету Тунберг арестовали на пропалестинском протесте у здания музея Копенгагенского университета в центре Копенгагена. Но как только ее освободили, она снова присоединилась к антиизраильской акции студентов датских университетов. Среди требований протестующих — аннулирование всех «соглашений о научном сотрудничестве и обмене» с израильскими учебными заведениями, а также публичное осуждение этих учреждений за их участие в израильской оккупации Палестины. #гретатунберг #протест #палестина #копенгаген #газа #правачеловека #израильскаяоккупация #израиль #активистка #оккупация
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5 сентября 2024 г.
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