Грету Тунберг задержали на пропалестинском протесте

Шведскую климатическую активистку Грету Тунберг арестовали на пропалестинском протесте у здания музея Копенгагенского университета в центре Копенгагена. Но как только ее освободили, она снова присоединилась к антиизраильской акции студентов датских университетов. Среди требований протестующих — аннулирование всех «соглашений о научном сотрудничестве и обмене» с израильскими учебными заведениями, а также публичное осуждение этих учреждений за их участие в израильской оккупации Палестины. #гретатунберг #протест #палестина #копенгаген #газа #правачеловека #израильскаяоккупация #израиль #активистка #оккупация