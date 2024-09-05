Минобороны Беларуси сообщило о нарушении государственной границы беспилотниками в ночь на 5 сентября, все они были уничтожены. Ранее телеграм-каналы утверждали, что в Беларусь залетели несколько дронов типа «Шахед», запущенных Россией по Украине. В ответ в воздух были подняты истребители. Были слышны взрывы и возникли пожары.

По данным телеграм-каналов Monitor и «Николаевский Ванек», два беспилотника, пересекшие границу и направлявшиеся к Гомелю, были сбиты через полчаса, что сопровождалось двумя взрывами над городом. За ночь Беларусь подняла в воздух как минимум три истребителя, сообщается в «Беларускі Гаюн». «Флагшток» добавил, что система оповещения, которая тестировалась с 2022 года, не сработала во время атаки.

По подсчетам за день через украинско-белорусскую границу пролетели семь или восемь российских дронов.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что беспилотники летели в направлении Черниговской, Киевской и Сумской областей.

Минобороны России также сообщило об уничтожении двух морских дронов в Черном море. Ранее мэр Новороссийска предупредил об угрозе атаки безэкипажных катеров, из-за чего были введены ограничения на передвижение в районе набережной. Около восьми утра сигнал тревоги был отменен, но о последствиях атаки не сообщалось.

В ту же ночь украинские беспилотники атаковали несколько российских регионов. По данным Минобороны России над Белгородской и Брянской областями были сбиты по два дрона, над Курской областью — три, а также один реактивный снаряд РСЗО «Ольха» в Белгородской области.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.