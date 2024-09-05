Президент России Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы РФ смогли стабилизировать обстановку в Курской области, где утром 6 августа началось наступление украинских войск.

«Священный долг Вооруженных сил — сделать все, чтобы выбросить противника с этих территорий и надежно защитить наших граждан. И вся страна должна делать все, чтобы поддержать людей. Что касается военной стороны дела, то я уже об этом говорил, цель противника заключалась в том, чтобы заставить нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой и остановить наше наступление на ключевых направлениях, прежде всего в Донбассе, освобождение которого является нашей первоочередной целью», — сказал Путин.

Он также добавил, что украинские войска, сосредоточив свои усилия в приграничных районах Курской области, якобы ослабили свое присутствие на ключевых направлениях фронта, что позволило российским войскам ускорить наступательные операции на Донбассе. По словам Путина, «таких территориальных приобретений давно не было».

Украинские войска начали наступление в Курской области 6 августа, захватив десятки населенных пунктов и заставив эвакуироваться около 130 тыс. человек. По оценкам, 20 тыс. человек остаются в районах, которые сейчас находятся под контролем ВСУ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью NBC News, что Киев планирует бессрочно удерживать российские территории, так как это является неотъемлемой частью его «плана победы» в войне.